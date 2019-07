Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Mikhail Tolstoy

Wieder hat am Donnerstag in Graz ein Prozess um ein Pyramidenspiel im Straflandesgericht stattgefunden. Das Verfahren hängt unmittelbar mit jenem zusammen, das heuer im Februar mit dem nicht rechtskräftigen Schuldspruch von fünf Angeklagten endete. Es geht um einen "Schenkkreis" in der Weststeiermark, bei dem viele Menschen Geld verloren haben. Der Prozess wurde vertagt.