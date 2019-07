Facebook

Wer kennt den Mann? © Polizei

Der Unbekannte betrat gegen 01:13 Uhr eine Tankstelle in der Wienerstraße und ging direkt hinter den Thekenbereich. Dort schob er die 53-jährige Angestellte zur Seite und öffnete die Kassenlade. Nachdem der Unbekannte die Beute aus der Lade entnommen hatte, flüchtete er zu Fuß in südliche Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Der mit einem Messer bewaffnete Täter dürfte zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, ist rund 170 Zentimeter groß, schlank und trainiert, vermutlich Rechtshänder, hatte ausländischen Akzent und trug eine braune Kapuzenjacke.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Veröffentlichung zweier Lichtbilder des Verdächtigen in den Medien an. Die Lichtbilder - laut Polizei "leider von schlechter Qualität" sollen zum Täter führen - Zeugenhinweise sind an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Telefonnummer 059133/60/3333 erbeten.