© APA/HERBERT NEUBAUER

Weil sie nicht angegurtet waren, sind zwei Grazer (28 und 34) am Mittwoch in einem Pkw in Gratkorn von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden eine Menge auf dem Kerbholz hatten: Bei ihnen wurden Drogen, eine CO2-Pistole und Pfefferspray gefunden. Der 28-jährige Lenker hatte keinen Führerschein, dafür einen falschen slowenischen Pass. Beide wurden festgenommen.