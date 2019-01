Facebook

Sujet Tresor © APA

Auf einen im Kasten eingebauten Tresor hatten es am Dienstag Einbrecher in Graz-Umgebung abgesehen. Die unbekannten Täter zwängten am Dienstag (laut Polizei kommt ein Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 20.20 Uhr infrage) ein Fenster eines Einfamilienhauses in Dobl-Zwaring auf.