Drei Feuerwehren standen im Einsatz © Jürgen Fuchs

Am Samstagnachmittag brach in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Krieglach aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.