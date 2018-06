Facebook

Wegen Förderungsmissbrauch wurde heute am Landesgericht Graz der ehemalige Landesleiter der Österreichischen Wasserrettung Landesstelle Steiermark verurteilt. Richterin Julia Riffel sah es als erwiesen an, dass der frühere Magistratsbedienstete die 40.000 Euro Förderung durch die Stadt Graz für ein Einsatzboot der Österreichischen Wasserrettung, das in einer Kooperation mit der Berufsfeuerwehr angeschafft werden sollte, missbräuchlich verwendet hat. Die Gelder auf dem Konto der Wasserrettung seien für laufende Ausgaben verwendet worden, nicht aber für das Boot. Der Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen a 50 Euro (15.000 Euro) verurteilt. Außerdem muss er den Schaden der Stadt zurückzahlen. Er meldete volle Berufung an.