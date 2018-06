Am Rand des Hochs weht es nämlich mäßig warme Luftmassen heran; die Steirer erwartet ein wechselhafter und kühler Dienstag. Temperaturen zwischen 15 und lokal 23 Grad Celsius.

Es bleibt wechselhaft und kühl © Fuchs Jürgen

Ein Hoch namens "Daryl" bleibt über den Britischen Inseln liegen: Dort gibt Sonne und Wärme pur. Doch vor allem in Mitteleuropa ist so ein Hoch nicht überall beliebt: "An seinem Rand wehen nämlich mit nördlichen Winden nur mäßig warme Luftmassen heran und diese Winde sorgen teils für einen wechselhaften Wettercharakter", sagt der Wetterfachmann Werner Troger.