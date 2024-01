Bislang unbekannte Täter stahlen, wie die Polizei am Dreikönigstag bekannt gab, bereits am 17. November 2023 in Niklasdorf (Bezirk Leoben) eine Brieftasche und behoben mit der darin befindlichen Bankomatkarte einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei ersucht nun um zweckdienliche Hinweise zu zwei am Lichtbild ersichtlichen Tatverdächtigen.

Zwischen 09.45 Uhr und 10.45 Uhr stahlen Unbekannte in einer Arztpraxis die Geldbörse einer Pensionistin. Diese Brieftasche dürfte dort vergessen worden sein. In der Folge behoben die Täter mit der darin befindlichen Bankomatkarte einen vierstelligen Bargeldbetrag an einem Bankomaten in Leoben.

PIN-Code war bekannt

Eine in der Geldbörse aufbewahrte Notiz mit dem PIN-Code der betreffenden Bankomatkarten machte die insgesamt drei unrechtmäßigen Bargeldbehebungen möglich. Auf den später sichergestellten Bildaufnahmen konnten gleich zwei bislang unbekannte Personen zur selben Tatzeit vor dem Bankomaten festgestellt werden.

Zu beiden Männern sind bislang keine konkreten Hinweise eingegangen, weshalb die Staatsanwaltschaft Leoben nun die Veröffentlichung der Lichtbilder zum Zwecke der Fahndung anordnete. Die Polizeiinspektion Niklasdorf ersucht um zweckdienliche Hinweise unter Tel. 059133/6391 oder per Mail an PI-ST-Niklasdorf@polizei.gv.at.