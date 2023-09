Von 363 bis 589 Euro – die Preise für ein Einzelzimmer in einem Studentenwohnheim sind beträchtlich (wir berichteten). Betrug letztes Jahr etwa die "Alles-inklusive-Miete" für ein Zimmer in der Eggenberger "Greenbox" 400 Euro pro Monat, so sind es heuer 425 Euro. Bei "Home4students" in der Neutorgasse kosten Einzelzimmer 402 Euro statt 373 Euro. Die Heimbetreiber merken die Inflation wie jeder andere Bereich. Die Nachfrage in den Heimen ist trotzdem ungebrochen, wohl weil die Miete anderswo noch höher wäre.