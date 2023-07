Im Juni gab es bereits die erste Hitzewelle, welche laut UWZ (Unwetterzentrale) in "gut 36 Grad in Bad Goisern gipfelte". Danach haben sich die sommerlichen Temperaturen eingependelt. Jetzt naht die nächste Hitzwelle im ganzen Land. Bis zu 37 Grad könnten in Österreich dieses Wochenende möglich sein.