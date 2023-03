Zum vierten Mal hat das Urlaubsportal www.hundehotel.info seinen Award an die 50 besten Unterkünfte für den gemeinsamen Urlaub mit dem Vierbeiner. Zur Wahl standen 701 Hotels aus zwölf europäischen Ländern. 29 Awards gingen an Hotelbetriebe in Österreich - aus der Steiermark schafften es gleich folgende vier hundefreundliche Hotels in die Top 50: