Um die Recyclingquote zu erhöhen und die Umwelt besser zu schützen, soll österreichweit ab dem 1. Jänner das Sammeln von Kunststoffen effizienter und einfacher gemacht werden. In der Steiermark ändert sich aber nichts. Es sind laut Land keine Umstellungen notwendig, weil man in der Vergangenheit schon wie vorgesehen getrennt hat. Umstellungen sind nur in Bundesländern notwendig, die bisher lediglich Kunststoffhohlkörper (zum Beispiel PET-Flaschen) getrennt gesammelt haben.