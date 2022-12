Nach verzögertem Saisonstart öffnen am Samstag weitere Skigebiete in der Steiermark. Wegen der hohen Temperaturen und weil kein Schnee fiel, blieben viele Pisten bis jetzt gesperrt. Dank des Wintereinbruchs konnten nun gleich mehrere Skigebiete am heutigen Samstag, 17. Dezember, öffnen.

Unter anderem die Pisten am Salzstiegl, wo der Saisonstart eigentlich vergangene Woche geplant war. Am Samstag wurden die Lifte in Betrieb genommen, bisher war nur Rodeln und Skitourengehen möglich.

Auch auf der Brunnalm, im Mürztal, geht es wieder los. Zwei von sechs Liften sind im Betrieb. Ebenso der Haberinglift im Pölstal in Oberzeiring. Dort liegen aktuell 20 Zentimeter Schnee auf der Piste. Vier Schlepplifte fahren in Hohentauern, genauso wie auf der Krakauebene. Ein halber Meter Schnee liegt dort auf der Piste.

Mit zwei Pisten, zwei Liften und 50 Zentimeter Schnee startet man auf der Bürgeralpe in die Saison. Der Vollbetrieb ist für den 26. Dezember vorgesehen. Im Gegensatz zum Skigebiet Obdach. Schlepplift und Zauberteppich fahren ab heute täglich bis 16 Uhr. Die Lifte sollen bis 12. März in Betrieb sein. Auf der Rieseralm am Zirbitzkogel sind insgesamt fünf Schlepplifte in Betrieb. Vor Weihnachten sollen die Lifte allerdings nur an den Wochenenden fahren, ab dem Christtag, am 25. Dezember, dann täglich.

Auf der Sommeralm ist derweil nur ein Skilift offen. Aktuell liegen rund 30 Zentimeter Schnee im Tal und am Berg. Etwas mehr ist es am Pirstingerkogellift: rund 50 Zentimeter. Dort sind Schlepplift und Zauberteppich in Betrieb. Auch der Spechtensee-Schlepplift, in Stainach-Pürgg, fahrt seit Samstag wieder, ebenso wie ein Teil der Lifte auf der Turnau.