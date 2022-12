Die Volkshilfe Steiermark hatte in diesem Jahr bereits einmal Grund zu Feiern: Im Oktober gab es das 75. Jubiläum. Allerdings hat auch das Ehrenamt bei der Volkshilfe eine lange Tradition. Bereits seit 18 Jahren gibt es die sogenannten Besuchsdienste. Insgesamt engagieren sich rund 700 ehrenamtliche Mitarbeiter bei der Volkshilfe, 300 von ihnen in Pflegeheimen. „Egal ob das gemeinsame Bewirtschaften von Gemüsebeeten, kulturelle Ausflüge oder das Backen von Weihnachtskeksen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, all das wäre ohne die Hilfe von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht möglich“, erklärt Franziska Pieber-Najmi, Hausleiterin Volkshilfe Senionrenzentrum Graz-Eggenberg.