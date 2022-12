Ein Einhorn. Ein lebendiges, versteht sich. Das wünscht sich Kira zu Weihnachten. Die Sechsjährige fegt wie ein Wirbelwind mit ihrer Schwester Lidiia an der Hand durch die Wohnung in Graz. Lidiia ist fast zwei Jahre alt, ihr wachsen gerade vier Milchzähne. Die Schwestern fangen lauthals zu singen an.