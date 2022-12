Alkoholisierter Lenker erfasste Fußgänger und Frau im Rollstuhl

Schwerer Unfall nördlich von Graz. Autolenker (53) übersah 81-Jährigen, der seine Frau im Rollstuhl über Straße schob. Der Mann schwebte am Abend in Lebensgefahr. Lenker war alkoholisiert. Zur gleichen Zeit wurde auch in Graz eine Fußgängerin von einem Auto erfasst.