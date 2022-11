Der ehemalige Verteidigungsminister Gerald Klug (SPÖ) übernimmt ab 1. Dezember als zweiter Geschäftsführer der Graz-Köflacher-Bahn (GKB) die Leitung des Bereichs Infrastruktur. Er wird zusammen mit dem bereits bestehenden Geschäftsführer Franz Weintögl an der Spitze des Verkehrsunternehmens stehen. Klug war bisher Prokurist der GKB und setzte sich in einem Bewerbungsverfahren mit externer Personalberatung als bestgeeigneter Kandidat durch, wurde am Montag mitgeteilt.