"Ich bin charakterlich nicht der Typ fürs Bundesheer. Deswegen ist die Entscheidung für den Zivildienst recht schnell gefallen", erklärt Fabian Ifkovich (19) aus Graz. "Ich hatte für mich das Gefühl, mehr lernen zu können und wollte mich auch im Sozialbereich ausprobieren." Der 19-jährige Grazer und sein Kollege Juri Heusgen (20) sind die ersten beiden jungen Männer, die ihren Zivildienst im Frauenhaus geleistet haben und wurden am Montag von Staatssekretärin Claudia Plakolm in Wien als steirische Zivildiener des Jahres ausgezeichnet. "Vielen ist gar nicht bewusst, was unsere Zivis leisten. Deshalb wollen wir auch jenen eine besondere Wertschätzung ausdrücken, die sich über das Maß ins Zeug legen", dankte Plakolm den ausgezeichneten Zivildienern stellvertretend für alle Zivildiener.