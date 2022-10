Paula weiß offenbar, wo heute noch die Macht daheim ist. Wann immer wir durch das Burgtor der Stadt zustreben, will die Cockerspanieldame rechts in die Burg, heute Sitz des Landeshauptmannes und seines Stellvertreters, abbiegen. Und sie kann ganz schön beharrlich sein, nur freundliches Zureden kann das Hündchen dazu bewegen, weiter zu trotten. Vorbei an den Gebäuden, die für eine Geschichte stehen, die weit über die Grenzen der Stadt und der Steiermark hinausreicht. Die eigentlich wenigen Meter zwischen der in die Römerzeit zurückreichenden einstigen Handelsstraße Sporgasse und dem Burgtor verdienen die Bezeichnung Stadtkrone.