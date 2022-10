Die Teuerungen und alle Krisen sind spürbar, besonders bei der ohnehin schon einkommensschwachen Gesellschaft. Beim Vinzimarkt in Graz wird daher die Einkommensgrenze angehoben. Nicht einmal ein Jahr, nachdem sie zuletzt erhöht wurde.

Ab 1. November 2022 dürfen dort Einzelpersonen einkaufen, die nicht mehr als 1150 Euro verdienen (zu vorher 1050 Euro), für Zweipersonenhaushalte erhöht sich die Grenze von 1550 auf 1700 Euro zuzüglich 150 Euro pro Kind. Und das Einkaufslimit wird pro Woche von 30 auf 35 Euro pro Haushalt angehoben. Das entspricht ca. einem Warenwert von 150 Euro. Zuvor war es ca. ein tatsächlicher Warenwert von 100 bis 120 Euro. Im Vinzimarkt werden die Sachen ja viel billiger verkauft.

Einen Einkommensnachweis muss man in irgendeiner Form erbringen. Laut Vinzi-Sprecherin Svjetlana Wisiak soll dies aber niederschwellig bleiben, etwa indem man die Sozialcard herzeigt oder einen Kontoauszug oder einen Nachweis, dass man die Grundsicherung bezieht.

Verzweiflung vorm Supermarktregal

"Immer wieder treten Menschen an mich heran, die nicht wissen, wie sie ihre Rechnung für Strom und Heizung für den kommenden Monat bezahlen sollen. Wenn sie dann vor den Supermarktregalen stehen, macht sich Verzweiflung breit. Die Menschen können sich nicht einmal mehr das Nötigste wie Mehl oder Zucker leisten – und das, obwohl sie mitunter Vollzeit angestellt sind. Wir müssen darauf reagieren", sagt Sigrid Wimmer, Leiterin des Vinzimarkt Graz.

Enormer Anstieg: 180 Menschen pro Tag

"Dass nun eine erneute Anpassung notwendig geworden ist, finden wir sehr alarmierend", sagt Amrita Böker, Koordinatorin der Vinziwerke. Im Grazer Vinzimarkt hat man in den vergangenen Wochen und Monaten einen erneuten Anstieg gemerkt: Täglich suchen rund 180 Menschen den Sozialmarkt auf, um Lebensmittel und Hygieneartikel zu maximal 30 Prozent des normalen Preises zu erwerben. "Neuerdings zählen auch immer wieder Jungfamilien oder Personen mit Behinderung zu unserer Kundschaft. Es fällt mittlerweile schwer, eine eindeutige 'Zielgruppe' zu definieren", meint Vinzimarkt-Leiterin Wimmer.

Spenden dringend gesucht!

Doch während der Vinzimarkt immer mehr Personen versorgen muss, nimmt die Menge der Sachspenden ab: "Wir möchten an alle Grazerinnen und Grazer, Steirerinnen und Steirer, aber auch Unternehmen appellieren, in dieser herausfordernden Zeit Solidarität zu zeigen und sie bitten, uns so viele Waren zu spenden, wie sie entbehren können", so Böker.

Das wird gebraucht:

Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker, Kaffee, Nudeln, Reis oder Speiseöl, genauso wie haltbare Lebensmittel und Fertigspeisen in Dosen oder Tiefkühlprodukte; Milch, Eier, Obst, Gemüse oder Hygieneartikel wie Duschgel, Zahnpasta und –bürste, Einwegrasierer, Haarshampoo und Ähnliches.

Vorbeibringen kann man Spenden während der Öffnungszeiten in den Vinzimarkt in der Karl-Morre-Straße 9.

Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 8 bis 12.30 Uhr

Donnerstag: 13 bis 16 Uhr

Samstag: 8.30 bis 12 Uhr