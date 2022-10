"Eine Mischung aus Franz von Assisi und Bud Spencer." - So charakterisierte einst der damalige Caritasdirektor Franz Küberl Harry Krenn. Nun ist der langjährige "Wegbegleiter, Ideengeber und Freund" der Caritas Steiermark verstorben, teilte die katholische Hilfsorganisation am Donnerstag mit. Nach Harry Krenn ist sogar ein Preis für sozial mutiges Handeln benannt worden, der 2021 das erste Mal vergeben wurde.

Tief betroffen von der Todesnachricht zeigt sich die Direktorin der Caritas Steiermark, Nora Tödtling-Musenbichler. „Harry Krenn hat sich für Menschen ganz am Rand der Gesellschaft eingesetzt. Mit vielen Ideen, neuen Ansätzen und großer Durchsetzungskraft hat er dafür gekämpft, sie weiter in die Mitte zu holen. Er hat ihnen Mut gemacht, an ihre eigene Zukunft zu glauben. Von seinem Tod zu hören, macht unendlich traurig. Gerade wir in der Caritas werden uns bemühen, sein Denken, Tun und Handeln in vielen unserer Projekte weiterzuführen", sagt Tödtling-Musenbichler.

Vorläufer des "Homeless World Cup"

Harry Krenn wurde 1933 in Graz geboren und machte eine kaufmännische Lehre. Er engagierte sich zunächst in der Diözesanen Sportgemeinschaft und entwickelte über Jahrzehnte hinweg mit verschiedenen Partnern und Institutionen neue Ansätze zur Integration von Menschen am Rande der Gesellschaft. Freizeitgestaltung mit kreativen oder sportlichen Impulsen spielte dabei eine große Rolle.

In seiner Zeit setzte die Caritas Steiermark eine Reihe von Anstößen und Ideen von und mit Harry Krenn in Projekten um, etwa das Wohnprojekt „Team On“ oder Initiativen wie Integration durch Sport, aus der schließlich der Homeless World Cup entstand. "Harry Krenn hatte einen unerschöpflichen Erfindungsgeist darin, was man tun kann, um Menschen in ganz schwierigen Lebenssituationen zu stützen“, erinnert sich der frühere Caritasdirektor Franz Küberl an seinen Wegbegleiter.