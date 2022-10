Hitze und Trockenheit im Sommer, dafür viel Regen in der Haupterntezeit im September. Ein buchstäblich höchst durchwachsenes Erntejahr geht in diesen Tagen für die steirischen Bäuerinnen und Bauern zu Ende. Auch wenn die Erträge je nach Kultur höchst unterschiedlich ausfielen, so haben fast alle gemeinsam, dass die Ernte ungewöhnlich früh abgeschlossen sein wird. Dazu haben vor allem die heißen Juli- und Augusttage beigetragen. Weinbaudirektor Werner Luttenberger sagt sogar: „Die Ernte wurde in Rekordzeit eingebracht.“