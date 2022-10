Im Rahmen der Superintendentialversammlung in den Räumlichkeiten der PPH Augustinum in Graz hat sich die Evangelische Kirche Steiermark beim ehemaligen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bedankt. Superintendentialkurator Michael Axmann und Senior Thomas Moffat übergaben ihm am Samstag einen Apfelbaum als Zeichen der christlichen Hoffnung. "Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen", soll Martin Luther der Legende nach gesagt haben. Dabei wurde auch das Engagement des ehemaligen Landeshauptmanns gewürdigt. Er hatte 2017 als erster Politiker um Entschuldigung für das von staatlicher Seite in der Gegenreformation den Evangelischen angetane Unrecht gebeten. 180 Jahre lang waren die Protestanten gezwungen, ihrem Glauben abzuschwören oder das Land zu verlassen. Dabei wurden Familien auseinandergerissen. "Das war Unrecht" stellte LH Schützenhöfer fest. Auch als der Karfreitag als eigener Feiertag für Evangelische und Alt-Katholiken gestrichen wurde, setzte sich Schützenhöfer für eine akzeptable Lösung ein.