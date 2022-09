Der ehemalige steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) ist am Dienstag zum neuen Kuratoriumsvorsitzenden des Universalmuseums Joanneum gewählt worden. Er folgt Kurt Jungwirth an der Spitze des ehrenamtlichen Gremiums, das darauf achtet, dass das Joanneum im Sinne des Stiftungsauftrages als Sammlungs-, Forschungs- und Bildungseinrichtung tätig sein kann, hieß es in einer Aussendung.