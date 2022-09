Das momentane Weltgeschehen erfordert ein großes Maß an Gelassenheit, guten Nerven und Zuversicht, doch nicht jede:r hat die nötigen Ressourcen, um der geballten Menge an negativen Einflüssen zu entkommen. Anlässlich des Weltsuizidpräventionstages am heutigen 10. September informiert die österreichische Telefonseelsorge über ihre Arbeit im Bereich der Suizidprävention.