Die Unwetterwarnungen der Wetterdienste bestanden nicht zu Unrecht. Am späten Mittwochnachmittag bildeten sich nördlich der Landeshauptstadt Graz mehrere kleine, aber kräftige Gewitterzellen, die in der Folge in Richtung Südosten über das Land gezogen sind. Zum Teil waren die Regenfälle so stark, dass Keller überflutet und Bäume gefallen sind, auf den Straßen gab es mehrere Unfälle. Betroffen waren vor allem Gebiete südlich der Mur-Mürz-Furche.