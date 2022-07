Wer in einer Beziehung gewalttätig und von der Polizei weggewiesen wurde, muss seit September 2021 an einer verpflichtenden Gewaltpräventionsberatung teilnehmen. In der Steiermark wird dieses sechsstündige Training vom Verein Neustart durchgeführt. Mehr als tausend weggewiesen Personen wurden bisher im Auftrag des Innenministeriums beraten, österreichweit waren es mehr als 7000 Beratungen. In Kärnten führt die Beratungsstelle für Gewaltprävention der Caritas die angeordneten Maßnahmen durch.