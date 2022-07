Im Schwurgerichtssaal des Grazer Straflandesgerichts hat am Montag der Umbau begonnen. Nach mehr als 60 Jahren wird der geschichtsträchtige Ort, an dem Prozesse gegen Franz Murer, Jack Unterweger, Franz Fuchs oder den Grazer Amokfahrer stattgefunden haben, runderneuert. Der Saal ist ein Zubau an das 1895 errichtete Gebäude und soll in seiner Größe erhalten bleiben. Die Kosten für die Sanierung wurden seitens der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) mit 2,4 Mio. Euro beziffert.