Corona-Pandemiemanagement: Infektionen steigen, Land Steiermark stellt COVID-19 Online-Services zur Verfügung.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen weist das Land Steiermark auf seine Online-Angebote hin und ruft die Bevölkerung auf, diese in Anspruch zu nehmen.

Zur Verdachtsfall-Abklärung stellt das Land den Online-Service www.covidverdacht.st zur Verfügung. Eine Online-Alternative zum Gesundheitstelefon 1450. Für Steirer mit Corona-Symptomen sollen dadurch Wartezeiten verkürzt werden.

Per Mausklick können Symptome eingegeben werden. Danach folgt eine Benachrichtigung, ob man als Verdachtsfall gilt oder nicht. Wird man als solcher eingestuft, gibt man seine Daten ein und bekommt anschließend per SMS einen Termin für einen behördlichen PCR-Test zugesendet. Auch für Kinder unter 11 Jahren ist die Online-Meldung seit Kurzem möglich.

Zudem bitten die Gesundheitsbehörden all jene, die per SMS über eine bestätigte Covid-19-Infektion informiert werden, die erforderlichen Daten für die Fallbearbeitung unter Verwendung des mitgeschickten Links bekannt zu geben. Das funktioniert mittels TAN-Code, den man per SMS übermittelt bekommt. So können alle Betroffenen den Gesundheitsbehörden digital die notwendigen Informationen übermitteln.

Anmeldung zur behördlichen Freitestung

Ein weiteres Angebot des Landes ist die Website covid.stmk.gv.at. Hier ist die Anmeldung zur behördlichen Freitestung möglich. Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger dort auch die Anerkennung negativer Testzertifikate von „Österreich testet“ zur Aufhebung behördlicher Auflagen (zum Beispiel Verkehrsbeschränkungen) beantragen.