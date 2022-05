"Du bist, er ist, wir sind“ – Trainerin Doris Bezjak steht an der Tafel. Die letzten Buchstaben der Verben kringelt sie schwarz ein. „Mit der lateinischen Schrift haben die meisten Teilnehmer kein Problem, aber im Ukrainischen gibt es keine Endungen wie im Deutschen“, sagt sie. Deswegen wird wiederholt und wiederholt und wiederholt.

Am Berufsförderungsinstitut (BFI) in Graz-Eggenberg drücken seit Anfang Mai Ukrainerinnen und Ukrainer die Schulbank. Der Österreichische Integrationsfonds hat seine Deutschkurse seit Ausbruch des Kriegs schnell ausgeweitet. Sie werden von den ÖIF-Partnern BFI, Caritas, Isop und „Deutsch & Mehr“ durchgeführt.