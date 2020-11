Facebook

Winterfest und coronasicher: Die Vinziwerke halten ihre Schlafunterkünfte weiter offen © Vinziwerke

In der Steiermark haben sich die Caritas, die VinziWerke, das Land Steiermark und die Stadt Graz zusammen getan, um Menschen ohne festen Wohnsitz in der kalten Jahreszeit zu helfen. "In der kalten Jahreszeit ist rasche, wirksame Hilfe für Menschen in Not oft überlebenswichtig", betont Caritas-Direktor Herbert Beiglböck. Auch diese Menschen bräuchten die Möglichkeit, sich in einer sicheren, warmen Umgebung aufhalten zu können. Vor große Herausforderungen stelle die Hilfsorganisationen heuer vor allem die Corona-Pandemie.