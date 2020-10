Facebook

Der Unfall ereignete sich auf regennasser Fahrbahn © FF Sinabelkirchen

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagabend in der Gegend von Unterrettenbach. Gegen 18 Uhr war eine Weizerin (28) auf einer Gemeindestraße von Unterrettenbach kommend in Richtung Gnies unterwegs, mit ihr im Auto war die fünfjährige Tochter.



Plötzlich kam ihr ein schwarzer PKW, vermutlich der Marke Audi entgegen, der offenbar viel zu schnell unterwegs war. Die Frau musste laut ihren Aussagen nach rechts ausweichen und abbremsen. Auf der nassen Fahrbahn konnte sie ihr Fahrzeug nicht mehr kontrollieren und prallte gegen einen Baum.



Die 28-Jährige erlitt dabei Prellungen sowie eine Verletzung der Schulter. Nach der Rettung durch die Feuerwehr wurde sie mit dem Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz gebracht. Das Kind blieb unverletzt.