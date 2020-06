Der Abwärtstrend in der Steiermark setzt sich fort, nur in zwei Bundesländern gibt es noch weniger aktive Fälle. Doch der Weg zur "Null" ist noch steinig.

Seit Samstag gab es keinen positiven PCR-Test mehr © DPA/Britta Pedersen

Der positive Trend setzt sich fort: Seit Samstag gab es in der Steiermark keine registrierte Covid-19-Neuinfektion mehr. In den letzten 14 Tagen wurden insgesamt zehn positive Testungen registriert. Gleichzeitig wurden weitere Personen offiziell als genesen eingestuft. Das hat zur Folge, dass mit Stand Mittwoch, 13 Uhr, nur noch acht Patienten in der Steiermark als aktive Coronafälle gelten. Der Großteil davon wird dem Bezirk Weiz zugerechnet. Nach Auskunft der Landessanitätsdirektion wurden in den letzten 14 Tagen in der Steiermark nur noch in drei steirischen Bezirken Neuinfektionen gemeldet.