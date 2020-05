Die Diözese Graz-Seckau teilte mit, dass der renommierte Theologe Philipp Harnoncourt in der Nacht auf Montag in Grundlsee verstorben ist.

Philipp Harnoncourt war der erste Professor für Liturgie, christliche Kunst und Hymnologie an der Uni Graz © Gernot Eder

"Als meinem Lehrer für Liturgie verdanke ich ihm viel: In Einfachheit hat er - gepackt von der Schönheit des Gottesdienstes - mir und vielen Freude am gemeinsamen Feiern geweckt. Darüber hinaus hat er uns auch eingeführt in ein oft vergessenes Gebiet geistlichen Lebens, die 'Kunst des guten Sterbens'. Ich danke ihm für sein Lebens- und Glaubenszeugnis", so Bischof Wilhelm Krautwaschl zum Ableben von Philipp Harnoncourt, der in der Nacht des 25. Mai im Alter von 89 Jahren in Grundlsee verstorben ist.