Feriencamps erlaubt oder nicht?Wohin mit den Kindern im Sommer?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner

"Es wird Kinderbetreuung in den Ferien geben“, erklärte Familienministerin Christine Aschbacher am Dienstag in der Parlamentssitzung. Aber wie sieht die im Detail aus? „Darf mein Kind in ein Camp fahren oder muss es tageweise untergebracht werden?“ Große Fragezeichen schweben über den Köpfen vieler Eltern, die den Großteil ihres Urlaubs notgedrungen aufgebraucht haben.