Am Dienstagnachmittag konnte die Polizei zwei Rumänen festnehmen. Onkel und Neffe waren gemeinsam auf Diebstour und fuhren mit einem Einkaufswagen voller Werkzeug aus einem Baumarkt. Die Höhe der Beute beträgt mehrere tausend Euro.

Ohne zu bezahlen verließen sie den Baumarkt © (c) APA/dpa/Sven Hoppe (Sven Hoppe)

Ein 42-Jähriger und sein Neffe (21) sind am Dienstag beim versuchten Diebstahl von hochwertigen Elektrowerkzeugen geschnappt worden. Die beiden gaben sich dabei nicht mit Einzelstücken ab, sondern wollten gleich einen Einkaufswagen voll mit Akkuschraubern, Bohrmaschinen und Winkelschleifern aus einem Baumarkt in Seiersberg südlich von Graz schaffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.