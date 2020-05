Facebook

Stadtrat Kurt Hohensinnner, Landesrätin Juliane Bogner-Strauß, diözesaner Schulamtsleiter Walter Prügger © (c) Foto Fischer

Um einem Mangel an Kindergartenpädagogen entgegenzuwirken, startet mit Herbst am Bischöflichem Campus Augustinum die Ausbildung für Elementarpädagogen. 50 Studienplätze stehen für Interessierte bereit, die ab Herbst die Ausbildung am Bischöflichem Campus Augustinum starten möchten. Denn der Bedarf an Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen wächst: „Seit einigen Jahren verfolgen wir in Graz einen starken Ausbaukurs in Sachen Kinderbetreuung. Im Vergleich mit anderen Landeshauptstädten liegen wir derzeit im Spitzenfeld“, freut sich Bildungs- und Familienstadtrat Kurt Hohensinner, „im Moment können wir sicherstellen, dass wir allen Kindern, bei denen beide Eltern berufstätig sind, auch einen Betreuungsplatz anbieten können. Um diesen hohen Versorgungsgrad zu halten, müssen wir laufend neue Gruppen in unser städtisches Tarifmodell aufnehmen. Das bedeutet auch, dass der Bedarf an gut qualifizierten Pädagoginnen und Pädagogen laufend steigt." Mit der Ausbildung soll eine Zielgruppe angesprochen werden, die bereits berufstätig ist, sich nun aber in Richtung Elementarpädagogik umorientieren will.