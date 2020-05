Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Muttertag ist in der Steiermark kein Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu verzeichnen gewesen. Im Bundesland sind bisher 136 Menschen verstorben.

Am Muttertag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

In den vergangenen 24 Stunden wurde kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in der Steiermark gemeldet. Mit Stand Sonntag sind in der Steiermark insgesamt 136 Personen gestorben, die eine nachgewiesen mit dem Virus infiziert waren.