''Sorgenkind Dachstein''So planen steirische Seilbahnen den Neustart für den Sommerbetrieb

Der Berg ruft. Nach abruptem Ende der Wintersaison schrauben die Seilbahner jetzt an der Sommer-Öffnung. Corona lässt aber noch Fragen offen, vor allem am Dachstein.

1,1 Millionen Fahrten gab es zuletzt im Sommer mit steirischen Seilbahnen, mehr als 200.000 fuhren auf den Dachstein © Jürgen Fuchs

Blauer Himmel. Blaues Auge. Ersteres erweckt dieser Tage bei vielen Landsleuten, die heuer ihren Sommerurlaub in Österreich planen (müssen), die Lust auf einen Urlaub in den Bergen.

Mit Letzterem sind die steirischen Bergbahnen in der Coronakrise davongekommen. Das abrupte Ende per 15. März (also auf den größeren Skibergen einen Monat früher als geplant) hatte laut Seilbahner-Obmann Fabrice Girardoni 13 Millionen Euro Umsatzentgang zur Folge. Aber davor lief die Saison gut, und im Gegensatz zu Ischgl gerieten steirische Lifte und Gondeln selbst nicht ins Visier des Virus bzw. der Behörden.