Keine Fahrzeuge, kein IGL-100 er: So präsentierte sich die A 2 (hier bei Laßnitzhöhe) etwa zu Ostern © der Plankenauer/Mag.Plankenauer

Wer in den Wochen seit Ende März auf den steirischen Straßen unterwegs war, für den war es unschwer zu übersehen: Die Ausgangsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben den Verkehr massiv ausgedünnt, auf den Autobahnen herrschte teils gähnende Leere. Bemerkbar hat sich dieser Umstand auch in der Luftqualität gemacht. Die Schadstoffwerte in den Ballungsräumen und entlang der Durchzugsrouten sind deutlich gesunken.