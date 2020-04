Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gina Sanders - Fotolia

Das Thema beschäftigt Kages, Ärztekammer, Betriebsräte und Patienten seit März – wir berichteten: Bis Ende Mai wurde Corona-bedingt (Ansteckungsgefahr etc.) in steirischen Spitälern ein Nebenbeschäftigungsverbot für Mitarbeiter erlassen. Das heißt: Wahlärzte – längst versorgungswirksame Gesundheitssystemerhalter – durften genauso wenig arbeiten wie Hebammen, Physiotherapeuten etc. Immer wieder kämpften Kammer, Betriebsräte um die Aufhebung. Tausende Patienten sind betroffen.