Kleine Zeitung +

Wandern und Corona Matratzenlager, Schiwasser: Wie wird der steirische Sommer auf den Berghütten?

Matratzenlager und dicht gedrängte Wanderer in den Hütten - das klingt so gar nicht nach einer Möglichkeit für diesen von Corona überschatteten Sommer. Viele Hütten würden in den nächsten Tagen aufsperren, die Lust aufs Wandern ist goß wie nie. Was aber wird dieser Sommer in den Bergen bringen?