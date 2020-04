Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ob privat oder organisiert – zahlreiche Menschen nahmen sich noch am Tag der ersten Corona-Einschränkungen um ihre Nächsten an. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Der Grazer Florian Waltl von "Fridays for Future" geht aktuell für vier Personen regelmäßig einkaufen © kk

Eine regelrechte Welle der Solidarität brach in ganz Österreich los, als die Regierungen die ersten Einschränkungsmaßnahmen im Rahmen der Covid-19-Krise präsentierte. Zettel zierten die Pinnwände in Mehrparteienhäusern, sie kursierten in unterschiedlichen Farben und Ausformulierungen durch die sozialen Medien, die Großeltern und Nachbarn wurden informiert, etliche Organisationen und Behörden stellten ihre Dienste zur Verfügung.