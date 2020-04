+++ 1432 Covid-19-Fälle+++ 69 Steirerinnen und Steirer sind verstorben +++ 500 Gerichtsprozesse verschoben +++ Mobiles Ärzteservice ab 20. April auch in Leibnitz und Ennstal +++ Ratlosigkeit in den Kindergärten

Corona in der Steiermark

Wir schreiben die vierte Woche der Coronavirus-Ausnahmesituation in Österreich. Seit Montag sind Masken in Supermärkten Pflicht, es gibt eine Aussicht auf eine Lockerung der strengen Maßnahmen nach Ostern. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1432 (laut Gesundheitsministerium; Stand Mittwoch, 18 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Gesundheitsministerium; Stand Mittwoch, 18 Uhr). 176 erkrankte Steirer liegen im Spital, 33 davon auf der Intensivstation (Stand Mittwoch, 10 Uhr). 303 Personen gelten in der Steiermark als genesen.

In der Steiermark sind mittlerweile 69 Todesopfer zu beklagen.

zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Die Matura soll heuer nur schriftlich stattfinden - und mit Maske.

soll heuer nur schriftlich stattfinden - und mit Maske. Ab Montag gilt die Maskenpflicht auch in öffentlichen Verkehrsmitteln.

auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Land beschließt neue Hilfen für Steirer

2052 Anzeigen erstattete die Polizei bisher

erstattete die Polizei bisher Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort „Coronahilfe“ an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Mittwoch, 8. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

6.50 Uhr. Im Mai schlägt die Stunde der Miliz: Christian Rath (29) aus Voitsberg wird die Jägerkompanie Deutschlandsberg in den Einsatz führen. „Jetzt können wir zeigen, was wir können“

6.35 Uhr. Hannelore Weinrauch arbeitet in der Logistik des Geriatrischen Gesundheitszentrums (GGZ) der Stadt Graz. 21 Jahre, „ewig schon“, ist sie im Unternehmen. Und noch nie war so viel los wie in den vergangenen Tagen und Wochen. Unsere Steirerin des Tages.

6.10 Uhr. Ratlose Eltern und Pädagogen: Nach wie vor weiß keiner, wie es in den Krippen und Kindergärten nach Ostern weitergeht. Landesrätin

Bogner-Strauß will jetzt Mundschutz organisieren.





Die wichtigsten Meldungen des Vortags

Mittwoch, 21.27 Uhr. Mit Mittwoch, Stand 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in der Steiermark 1432. Das bedeutet ein Plus von 36 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend. Mittlerweile gelten 303 Personen in der Steiermark als genesen.

Nachfolgend die Auflistung der bestätigten steirischen Sars-CoV-2-Fälle nach politischen Bezirken (in Klammer die Veränderung in den vergangenen 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 46 (+1)

Deutschlandsberg: 37 (+1)

Graz: 381 (+7)

Graz-Umgebung: 146 (+11)

Hartberg-Fürstenfeld: 274 (+6)

Leibnitz: 163 (+1)

Leoben: 23 (-)

Liezen: 76 (+2)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 46 (+3)

Voitsberg: 89 (+2)

Weiz: 115 (+2)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

Mittwoch, 20.37 Uhr. "Der ORF hat sein Religionsangebot seit drei Wochen um ein Vielfaches ausgebaut“, erklärt Barbara Krenn, interimistische Leiterin der ORF-TV-Hauptabteilung Religion. Die Gottesdienste am Gründonnerstag und aus der Osternacht kommen aus dem aus dem Wiener Stephansdom. Bei der Osterspeisenweihe aus Seggauberg (im Freien) mit Bischof Wilhelm Krautwaschl, am Samstag um 13.10 Uhr in ORF 2 (und auch auf kleinezeitung.at), wird keine „Fernsegnung“ vollzogen. „Jeder getaufte Christ ist ja bevollmächtigt zu segnen“, erläutert Krenn.

20.30 Uhr. Bis zum Ende dieses Semesters wird es an den steirischen Universitäten keinen Regelbetrieb mehr geben - nach Ostern wird der Betrieb dennoch schrittweise hochgefahren. So rüstet sich die Uni Graz für das "Tele-Semester".

19.41 Uhr. Laut Landessanitätsdirektion Steiermark sind drei weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, verstorben. Mehr dazu hier.



18.55 Uhr. Keine große Freude dürfte die Bundesregierung im Hinblick auf die Corona-Ausgangsbeschränkungen mit dem Wetterbericht für Ostern haben. Es wird nämlich fast schon frühsommerlich warm. Den Wetter-Fahrplan für die kommenden Ostertage hat Uli Dunst hier zusammengefasst.

18.34 Uhr. Nachdem sich der Großteil des Pflegepersonals eines Heims in Hofkirchen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) nach einem Corona-Fall in Quarantäne begeben musste, wurden vergangene Woche 19 Frauen und Männer in die Landeskrankenhäuser Hartberg und Weiz verlegt. Die Bewohner dürfen nach Tests die Spitäler wieder verlassen, jetzt wird ein neuer Platz gesucht. Mehr aus unserem Hartberger Regionalbüro.

17.19 Uhr. Vielversprechend verlaufen ist Ende März ein Großtest der KAGes: Ein Wiener Unternehmen testete ein neues Verfahren zur Desinfektion von Schutzmasken, 8000 Stück können so pro Tag wieder aufbereitet werden.

16.47 Uhr. Werden bald 24-Stunden-Betreuerinnen aus Rumänien nach Graz eingeflogen? Die Entscheidung wird um eine Woche verschoben. Bisher haben sich rund 80 Interessenten gemeldet.

15.49 Uhr. Im Seniorenheim von Kapfenberg gab es eine ganz besondere Osterfeier:

15.38 Uhr. Gute Nachrichten aus dem Corona-Hotspot Oststeiermark: Mit Stand Mittwochmittag, 8. April, gibt es mehr Genesene als Tote im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

14.59 Uhr. Ein mobiles Ärzteservice betreut schon seit 20. März auch Patientinnen und Patienten, die sich aufgrund eines Verdachtsfalles in häuslicher Isolation befinden. Der „Corona-Visitendienst" ist laut einer Aussendung des Landes Steiermark zu einem gut nachgefragten Erfolgsfaktor bei der Eindämmung von COVID-19 geworden. Nun werden mit 20. April die Regionen Leibnitz und Ennstal als zusätzliche Regionen in die Betreuung aufgenommen und die Buchungen von Seiten der Ärzte sind ab sofort möglich.

14.02 Uhr. Die steirische Industriellenvereinigung (IV) hat nach einer Blitzumfrage unter 74 Industriebetrieben einen "langen Weg, geprägt von Unsicherheiten", zurück zur normalen Produktion konstatiert, sagte Geschäftsführer Gernot Pagger am Mittwoch. Die Auftragslage im Mai und Juni werde sich - auch verglichen mit April - nochmals spürbar verschlechtern. Ein "rascher Rebound" sei nun wichtig.

13.40 Uhr. Die Corona-Krise hat auch auf das Gerichtswesen starken Einfluss: In der Steiermark sind die Strafverhandlungen nahezu alle abberaumt worden, durchgeführt werden nur dringende Haftverhandlungen. Dazu werden Verdächtige aus der Justizanstalt per Video zugeschaltet. Allein in Graz sind seit 13. März rund 500 Prozesse abgesagt worden. Ähnlich ist die Situation auch im Landesgericht Leoben, wo in den vergangenen vier Wochen "vielleicht drei bis vier" Verhandlungen stattgefunden haben.

13.18 Uhr. Die Caritas weitet ihre Lebensmittelaktion aus: Nach Graz gibt es nun auch jeden Donnerstag im Bezirk Liezen Ausgabe von Lebensmitteln für Bedürftige.