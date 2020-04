Bewohner eines geräumten Pflegeheims in Hofkirchen dürfen nach Tests die Spitäler wieder verlassen. Jetzt wird ein neuer Platz gesucht. Sozialhilfeverband sagt jedoch ab. Entspannung im Seniorenheim Menda in Hartberg.

Während sich die Lage im Seniorenheim "Menda" in Hartberg entspannt (Bild), werden Bewohner eines gesperrten Heims in Hofkirchen aufgeteilt © Kirin Kohlhauser

Nachdem sich der Großteil des Pflegepersonals eines Heims in Hofkirchen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) nach einem Corona-Fall in Quarantäne begeben musste, wurden vergangene Woche 19 Frauen und Männer in die Landeskrankenhäuser Hartberg und Weiz verlegt. Eine Covid-19 infizierte Frau ist am Samstag verstorben.