Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In einer Pressekonferenz, die von Hiway-TV live auf Facebook übertragen wurde, konnte die Bevölkerung drängende Fragen stellen. Man erfuhr, was die Menschen derzeit bewegt.

Susanne Kaltenegger, Peter Koch und Erich Weber (v. l.) bei der Pressekonferenz, die aus dem Brucker Dachbodentheater 2.0 live übertragen wurde © Stadt Bruck

Im Normalfall stellen sich Politiker den Fragen von Journalisten. In Bruck wurde der Kreis der Fragenden auf die gesamte Bevölkerung erweitert: Alle konnten sich am Donnerstag Nachmittag an Bürgermeister Peter Koch, Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger und Erich Weber, den Geschäftsführer der Brucker „Standort und Marketing GmbH“ wenden.