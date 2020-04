Facebook

Mehr als 3500 Betriebe aus den unterschiedlichsten Branchen bieten ihre Waren auf unserer digitalen Initiative #regionalkaufen an, auf diesem virtuellen Marktplatz gibt es quasi noch ein zweites großes "Standl". Es geht um Mund-Nasen-Schutzmasken, die ja das Bild im ganzen Land prägen. Näherinnen, Näher und Unternehmen, die Masken erzeugen, bieten diese zum Verkauf an. Und alle Personen, die Masken nähen, können sich direkt auf der Werbemarktplattform eintragen und einfach das Kästchen „Mund-Nasen-Maske“ auswählen.

Die Liste der steirischen Maskenerzeuger maskenerzeuger_steiermark20200408165602.docx (6MB)

Die Liste der Kärntner Maskenerzeuger maskenerzeuger_kaernten20200408170333.docx (6MB)

#wirtragenmaske Alle Leute, die selbst Masken nähen und diese zum Verkauf anbieten, können sich kostenlos unter folgendem Link direkt auf unserer Plattform #regionalkaufen eintragen. Bitte geben Sie alle wichtigen Informationen, Beschreibung der Masken, Kontaktdaten etc. an, sodass Sie von Käufern kontaktiert werden können. Ihr Eintrag wird dann auf kleinezeitung.at/regionalkaufen angezeigt. Gerne können Sie zusätzlich ein E-Mail senden an marketing@kleinezeitung.at für die Steiermark, für Kärnten marketingktn@kleinezeitung.at mit dem Betreff #wirtragenmaske, mit folgenden Infos: Name, Firmenname (falls vorhanden).

Ort/Region. Kontaktdaten (Telefon, Webseite, E-Mail).

Wie können Masken bestellt werden?

Foto von Masken (wenn vorhanden).

Preis

Was kann ein solcher selbst genähter Mund-Nasen-Schutz bringen? Zunächst darf nicht vergessen werden: Der Mund-Nasen-Schutz (MNS) dient dazu, dass infektiöse Tröpfchen nicht so weit geschleudert werden – tragen alle eine Schutzmaske, wird ein gemeinschaftlicher Schutz aufgebaut. Beim Tragen jeglicher Schutzmaske gilt: Der korrekte und dichte Sitz – der MNS muss eng am Gesicht anliegen – ist entscheidend.

Laut Vorgaben der Regierung für den Gang in den Supermarkt dürfen auch selbst genähte Schutzmasken benützt werden: Diese sind zwar kein gleichwertiger Ersatz für zertifizierte, können das Risiko für eine Tröpfcheninfektion aber reduzieren, da sie etwa 60 Prozent der virusgroßen Partikel filtern. Und: Da in Pandemiezeiten MNS-Masken eine knappe Ressource sind, können textile Schutzmasken auch laut der Fachgesellschaft für Infektionskrankheiten zum Einsatz kommen.

Was zu beachten ist: Der Schnitt muss gut passen. Das Material sollte ein dicht gewebter Baumwollstoff sein (200 bis 240 g/m²). Der selbst genähte Schutz wird schneller feucht als zertifizierte MNS-Masken – sobald die Maske feucht wird, filtert sie nicht mehr ausreichend. Nach dem Gebrauch kann die Stoffmaske gewaschen werden, bei 60 bis 90 Grad mit Vollwaschmittel – das ist der große Vorteil von waschbarem MNS: Er kann wiederverwendet werden.

Nähanleitung für Mund-Nasen-Schutzmasken Benötigt werden zwei Quadrate aus Stoff, am besten kochfester Baumwollstoff (z. B. ein altes Hemd) mit den Maßen 20 x 20 cm (für Kinder 18 x 18 cm), sowie für die Bänder vier Streifen aus dehnbarem Stoff (z. B. altes T-Shirt aus Baumwolljersey) mit den Maßen 45 cm x 2,5 cm.

Die Quadrate mit der Außenseite nach innen aufeinanderlegen, dazwischen die vier Bänder so fixieren, dass sie an den Ecken liegen.

Das „Sandwich“ mit Stecknadeln fixieren und mit 1 cm Abstand zur Kante rundherum festnähen. An einer beliebigen Kante eine 7 Zentimeter lange Öffnung lassen.

Wenden Sie die Maske durch die Öffnung und nähen dann die

Öffnung zu.

Öffnung zu. Legen Sie die Maske in vier gleichmäßige Falten und stecken diese mit Stoffklammern oder Stecknadeln fest. Die Falten können auch gebügelt werden, die fertige Maske ist ca. 7,5 Zentimeter hoch.

Fixieren Sie die Falten, indem Sie rechts und links mit 1 Zentimeter Abstand entlang der Kante nähen – fertig! Aufsetzen und tragen.

Hinweis: Die Stoffmaske sollte

bei täglichem Gebrauch täglich in der Waschmaschine gewaschen werden. Weitere Infos zum Thema Maskennähen gibt es auf www.sososewing.com

Achtung: Wer die Utensilien für eine selbst genähte Schutzmaske nicht zu Hause hat, sollte jetzt nicht losziehen, um diese zu besorgen. Denn: Das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken kann nur im Bündel mit allen anderen Maßnahmen (Abstand halten, soziale Kontakte meiden, Hände waschen, zu Hause bleiben) wirken.