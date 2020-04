Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Altarraum im Wiener Stephansdom © ORF

"Der ORF hat sein Religionsangebot seit drei Wochen um ein Vielfaches ausgebaut“, erklärt Barbara Krenn, interimistische Leiterin der ORF-TV-Hauptabteilung Religion. Und betont: "Der ORF kommt dabei seiner gesetzlichen Pflicht nach, alle in Österreich gesetzlich anerkannten Glaubens- und Religionsgemeinschaften - und das sind derzeit 16 - angemessen wahrzunehmen und ihnen Platz einzuräumen."

Am Gründonnerstag wird auf ORF III der Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom mit Erzbischof Christoph Schönborn und den Mitgliedern der Dommusik auf ORF III live um 18.15 Uhr übertragen. Den Gottesdienst der Osternacht kann man am Samstag live aus dem Stephansdom auf ORF III um 20.15 Uhr mitverfolgen.

Prinzipiell gelte: „Es werden keine ,Geistermessen‘ gefeiert, mit dem Priester allein in der Kirche. Neben dem Zelebranten sind noch vier weitere Personen dabei, also meist eine Lektorin, ein Kantor, ein Organist und ein weiterer Priester oder Diakon. Und alle halten natürlich den gebotenen Abstand ein“, sagt Krenn.