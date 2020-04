Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Eigentlich wollte die Triathletin Marianne Schwarzbauer aus Lebring heuer beim Iron-Man in Graz starten. Doch dann kam Corona dazwischen. Infiziert hat sie sich ausgerechnet beim Begräbnis ihrer Mutter.

Stattgefunden hätte der Iron-Man 70.3 in Graz am 24. Mai. Dort wollte die Triathletin und mehrfache Inron-Man-WM- und EM-Teilnehmerin Marianne Schwarzbauer eigentlich an den Start gehen. Doch dann kam ohnehin alles anders. Die 55-Jährige infizierte sich mit dem Corona-Virus – ausgerechnet beim Begräbnis ihrer eigenen Mutter.