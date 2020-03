Auch in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und einem auf ein Minimum heruntergefahrenen öffentlichen Leben kommt es zu medizinischen Notfällen. Die Flugretter sind in der Steiermark auch weiterhin im Einsatz. In der vergangenen Woche 48 Mal.

© Jürgen Fuchs

Alle Notarzthubschrauber des ÖAMTC sind auch während der Corona-Krise im Vollbetrieb, denn auch in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen kommt es zu medizinischen Notfällen. Obwohl das Einsatzgeschehen in Summe ein wenig zurückgegangen ist, starteten die gelben Helikopter seit 14. März immerhin österreichweit zu 345 Einsätzen. "Diese Zahl zeigt deutlich, dass ein funktionierendes Flugrettungssystem auch in Ausnahmezeiten eine wesentliche Säule der medizinischen Notfallversorgung in Österreich ist", so Reinhard Kraxner, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung.